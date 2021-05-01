В Шамахы оштрафованы организаторы поминок

Сотрудники Шамахинского РОП в ходе проведенного рейда выявили, что на территории города в двух частных домах были организованы поминки.

Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники полиции предотвратили проведение траурных мероприятий в частных домах Мушвига Сафарова и Самира Мамедзаде.

В их отношении были приняты меры в соответствии с законодательством.