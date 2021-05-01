https://news.day.az/society/1338969.html В Шамахы оштрафованы организаторы поминок
В Шамахы оштрафованы организаторы поминок
Сотрудники Шамахинского РОП в ходе проведенного рейда выявили, что на территории города в двух частных домах были организованы поминки.
Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Сотрудники полиции предотвратили проведение траурных мероприятий в частных домах Мушвига Сафарова и Самира Мамедзаде.
В их отношении были приняты меры в соответствии с законодательством.
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