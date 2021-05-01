В Агджабеди столкнулись два автомобиля

В Агджабеди произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, на территории села Ходжавенд Агджабединского района столкнулись автомобили марок "ВАЗ-21060", управляемый жителем Геранбойского района Рахбаром Гумбатовым, и "ГАЗ-53", управляемый жителем Бардинского района Я.Междиновым.

В результате ДТП получивший тяжелые травмы Р.Гумбатов и его пассажир были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей спасти жизнь Р.Гумбатова не удалось.