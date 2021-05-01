https://news.day.az/society/1338974.html Предотвращена попытка вывоза из страны 107 кг наркотиков
Предотвращена попытка вывоза из страны 107 кг наркотиков
Предотвращена попытка вывоза из страны большого количества наркотических средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев в своем аккаунте в социальной сети.
Он отметил, что в результате проведенной таможенниками операции было предотвращено контрабандное перемещение через таможенную границу страны более 107 кг наркотического средства - героина.
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