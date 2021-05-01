Предотвращена попытка вывоза из страны 107 кг наркотиков

Предотвращена попытка вывоза из страны большого количества наркотических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев в своем аккаунте в социальной сети.

Он отметил, что в результате проведенной таможенниками операции было предотвращено контрабандное перемещение через таможенную границу страны более 107 кг наркотического средства - героина.