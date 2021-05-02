https://news.day.az/society/1339156.html В Геранбое полиция провела рейд - ФОТО
В Геранбое полиция провела рейд - ФОТО
Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Геранбойского района регулярно проводят профилактические мероприятия в целях обеспечения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время очередного рейда были оштрафованы лица, которые не давали дорогу пешеходом.
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