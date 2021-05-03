https://news.day.az/society/1339327.html Министр культуры Азербайджана вылечился от коронавируса
Министр культуры Азербайджана вылечился от коронавируса
Министр культуры Анар Каримов вылечился от коронавируса (COVID-19).
Об этом АПА сообщила заведующая отделом информации и связей с общественностью министерства Марьям Гафарзаде, передает Day.Az.
Она сказала, что срок карантина для А.Керимова на этой неделе завершился: "Состояние здоровье министра хорошее, и результаты последнего теста на COVID-19 также отрицательные".
М.Гафарзаде отметила, что министр культуры выходит на работу с этой недели.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре