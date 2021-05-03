Суд продлил срок ареста Эльдара Гасанова

Третьего мая в Бинагадинском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Вюсала Тагиева ходатайство было удовлетворено. Решением суда срок ареста Эльдара Гасанова был продлен еще на три месяца.

Ранее сообщалось, что в ходе финансовых проверок возникли обоснованные подозрения в том, что посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гумбат оглы Гасанов израсходовал значительные бюджетные средства не по назначению и совершил другие правонарушения. В рамках проведенного следствия он был арестован в качестве подозреваемого.

Против него были выдвинуты обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое расходование бюджетных средств) УК АР.

Решением Сабаильского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.