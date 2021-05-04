Состояние Арифа Гулиева ухудшилось

К сожалению, состояние народного артиста Арифа Гулиева ухудшилось.

Как передает Day.Az, об этом заявил заведующий отделением реанимации Yeni klinika Эмиль Гасымов.

По его словам, коронавирус может вызвать повреждение сосудов головного мозга.

"Подозреваем то же самое у народного артиста. Сегодня будет проведено обследование. Вчера мы пытались осуществить пробуждение мозга пациента, но, к сожалению, результаты не на том уровне, который бы нам хотелось наблюдать. Его состояние критическое", - сказал врач.

Напомним, что А.Гулиев заразился COVID-19 нового типа. Он был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии Yeni klinika.