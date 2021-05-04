https://news.day.az/society/1339874.html Минобразования о проведении «Последнего звонка»
Минобразования о проведении «Последнего звонка»
В Минобразования прокомментировали вопрос в связи с проведением "Последнего звонка" для выпускников.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, конкретного решения пока нет:
"Оно будет принято с учетом пандемической ситуации в стране, общественности будет дана информация об этом".
Отметим, в прошлом году "Последний звонок" в конце учебного года прошел в виртуальном формате.
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