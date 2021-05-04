Минобразования о проведении «Последнего звонка»

В Минобразования прокомментировали вопрос в связи с проведением "Последнего звонка" для выпускников.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, конкретного решения пока нет:

"Оно будет принято с учетом пандемической ситуации в стране, общественности будет дана информация об этом".

Отметим, в прошлом году "Последний звонок" в конце учебного года прошел в виртуальном формате.