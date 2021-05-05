Назван район Баку с наибольшим числом заражений коронавирусом

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Процент инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.7%, в Хатаинском районе - 13.4%, в Ясамальском районе - 12.3 %, в Сабунчинском районе - 11.1%, в Наримановском районе - 8.2%, в Сураханском районе - 8.2%, в Насиминском районе - 7.9%, в Низаминском районе - 7.0%, в Хазарском районе - 7.1%, в Гарадагском районе - 4.5%, в Сабаильском районе - 5.1%, в Пираллахинском районе - 0.5%.