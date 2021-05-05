https://news.day.az/society/1340223.html Героям Отечественной войны Азербайджана могут предоставить налоговые льготы
Героям Отечественной войны Азербайджана могут предоставить налоговые льготы
В комитетах Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана были обсуждены поправки в Налоговый и Трудовой кодексы, сообщает Day.Az.
Поправка в статью 102 Налогового кодекса (освобождение от налога на прибыль) предусматривает уменьшение до 400 манатов размера ежемесячного дохода Героев Отечественной войны, подлежащего налогообложению при любом виде наемной работы.
Согласно поправке в Трудовой кодекс, отпуск Героям Отечественной войны будет предоставляться на срок не менее 46 календарных дней.
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