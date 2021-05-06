В каких случаях лекарства обеспечиваются в рамках пакета услуг по ОМС?
Гражданин может воспользоваться пакетом услуг обязательного медицинского страхования в течение одного года, независимо от места регистрации.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.
По ее словам, ежедневные расходы на питание и лекарства во время пребывания в больнице входят в пакет услуг.
"Если вы находитесь в клинике в связи с какой-либо операцией или проходите стационарное лечение, покрываются все расходы - на операцию, питание, лекарства и иные медицинские расходы", - сказала А.Ахмедова.
Она также внесла ясность в вопрос обеспечения лекарственными препаратами при лечении в амбулаторных и стационарных условиях.
"Расходы на анестезию и лекарства входят в пакет услуг. Однако ни одно выписанное врачом в рецепте лекарство не входит в перечень услуг ОМС. А при стационарном лечении покрываются все расходы", - разъяснила пресс-секретарь Госагентства.
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