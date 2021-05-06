В каких случаях лекарства обеспечиваются в рамках пакета услуг по ОМС?

Гражданин может воспользоваться пакетом услуг обязательного медицинского страхования в течение одного года, независимо от места регистрации.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, ежедневные расходы на питание и лекарства во время пребывания в больнице входят в пакет услуг.

"Если вы находитесь в клинике в связи с какой-либо операцией или проходите стационарное лечение, покрываются все расходы - на операцию, питание, лекарства и иные медицинские расходы", - сказала А.Ахмедова.

Она также внесла ясность в вопрос обеспечения лекарственными препаратами при лечении в амбулаторных и стационарных условиях.

"Расходы на анестезию и лекарства входят в пакет услуг. Однако ни одно выписанное врачом в рецепте лекарство не входит в перечень услуг ОМС. А при стационарном лечении покрываются все расходы", - разъяснила пресс-секретарь Госагентства.