Автомобиль упал в канал

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Баку-Газах на территории села Борсунлу.

Водитель автомобилямарки "ВАЗ 21099", двигавшегося в направлении Баку, потерял управление ив результате автомобиль опрокинулся в канал на обочине дороги. Водитель и его пассажир получили легкие травмы. На место происшествия прибыли сотрудники ГДП.

Ведется расследование.