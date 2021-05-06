https://news.day.az/society/1340527.html Автомобиль упал в канал - есть пострадавшие - ФОТО
Автомобиль упал в канал - есть пострадавшие - ФОТО
В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Баку-Газах на территории села Борсунлу.
Водитель автомобилямарки "ВАЗ 21099", двигавшегося в направлении Баку, потерял управление ив результате автомобиль опрокинулся в канал на обочине дороги. Водитель и его пассажир получили легкие травмы. На место происшествия прибыли сотрудники ГДП.
Ведется расследование.
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