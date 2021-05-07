Очередной центр DOST будет открыт в Хырдалане

"Очередной центр DOST будет открыт в Абшеронском районе, в Хырдалане. Это будет центр DOST №6".

Как сообщает Day.Az, об этом на передаче "Социальный час", выходящей в эфир в "Facebook" Министерства труда и социальной защиты населения, сказал заместитель председателя правления Агентства DOST Сеймур Алыев.

По его словам, в Баку ожидается открытие центра DOST №5: "Тем самым мы охватим весь Баку. Кроме того, в самое ближайшее время предусмотрено открытие центров DOST в Барде и Губе. После этого планируется открытие центра DOST в Гяндже. Он будет функционировать как центр социальных услуг, в нем будут предоставлять также средства реабилитации, протезы инвалидам".