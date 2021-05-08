В Новханы водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

Водитель, совершив смертельное ДТП в Абшеронском районе, скрылся с места происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Новханы-Бинагади.

Автомобиль неустановленной марки сбил насмерть Халилову Саадет Черкез гызы 1984 года рождения, переходившую дорогу перед заправочной станцией Noil. Совершив наезд, автомобиль скрылся с места происшествия. После ДТП, тело переехало еще несколько транспортных средств.

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Абшеронского района принимают меры по выявлению водителя.

Тело направлено на экспертизу.

Позже виновник ДТП был задержан на территории города Сумгайыт.