В Азербайджане начинается неделя каникул по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Day.Az, каникулы продлятся до 16 мая.

В этом году 13 мая (четверг) и 14 мая (пятница) - праздник Рамазан. Эти дни также нерабочие.

Согласно постановлению Кабинета Министров, в целях обеспечения очередности рабочих и нерабочих дней на территории Азербайджана выходные 8 и 16 мая перенесены на рабочие дни 11 и 12 мая соответственно.

В связи с тем, что в этом году 9 Мая - День Победы над фашизмом попадает на воскресенье, то в соответствии с Трудовым кодексом, 10 мая будет нерабочим днем. Первый рабочий день после выходных - 16 мая.