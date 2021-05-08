https://news.day.az/society/1341067.html Азербайджанский врач назвала новый симптом COVID-19 у детей
Азербайджанский врач назвала новый симптом COVID-19 у детей
У инфицированных коронавирусом детей наблюдаются сильные почечные колики.
Об этом сказала педиатр-инфекционист Айтен Зиядова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, подобный симптом часто наблюдался во время второй волны COVID-19.
"У поступивших в стационар детей были почечные колики. Во время предварительного медобследования диагностировалось обострение почечных болезней, вызванное коронавирусом", - сказала Зиядова.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре