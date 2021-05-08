В последующие годы в Азербайджане может снизиться число школьников

В Азербайджане в последующие годы может наблюдаться снижение в числе школьников.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, учителя обычно начинают работать в возрасте 23-25 ​​лет и продолжают до пенсионного возраста. Человек работает на одном месте 30-40 лет, и этом случае вакансий не бывает.

"Сегодня в Баку 995 учителей биологии, 890 - физики, 894 - географии, 673 - химии, 5879 - начального образования, 2979 - азербайджанского языка и литературы и 2521 - математики.

Из всех этих должностей только 1/40 часть может быть вакантной. Количество школьников тоже может повлиять на число вакансий. В последние годы наблюдается рост числа студентов, но в количестве школьников в последующие годы будет наблюдаться снижение. Главный приоритет - сохранить рабочие места для учителей, а не увольнять их", - добавил Эмин Амруллаев.