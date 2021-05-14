https://news.day.az/society/1342640.html Прокуратура прокомментировала самоубийство в Ясамальском районе
Прокуратура прокомментировала самоубийство в Ясамальском районе
По факту самоубийства молодого человека в Ясамальском районе столицы ведется расследование.
Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры по запросу АПА, передает Day.Az.
Сообщается, что прокуратура Ясамальского района осмотрела место происшествия и осмотрела тело Ахадзаде Мирвафаила Магеррам оглу, 1995 года рождения, который покончил жизнь самоубийством, бросившись с 17-го этажа дома, в котором проживал.
Назначена судебно-медицинская экспертиза и приняты другие необходимые процессуальные меры.
В Ясамальской районной прокуратуре ведется расследование.
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