Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пограничников

15 мая на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС в районе погранзаставы близ села Гендере Ярдымлинского района трое неизвестных лиц во время незаконного пересечения государственной границы Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов, не подчинились законным требованиям пограничников, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли исполняющие служебные обязанности старший лейтенант Самир Эйвазов и младший лейтенант Фарид Алимов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, был задержан нарушитель границы, гражданин Ирана Берги Гасанали Новруз оглу.

По факту в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1, 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3, 318.1.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 3840 граммов марихуаны и 95 граммов метамфетамина, ввезенными нарушителями границы на территорию страны, 17715 таблеток прегабалина с сильнодействующим веществом, гильзы от огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства.

В ходе следствия Берги Гасанали Новруз оглу был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.