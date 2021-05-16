https://news.day.az/society/1342971.html Отменена военная инвалидность еще 12 человек - ФОТО
Отменена военная инвалидность еще 12 человек - ФОТО
Проведена очная оценка инвалидности еще 26 человек, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военной травмы, и направления которых были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности, а в документах об инвалидности которых были выявлены противоречия.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, диагноз 12 из них не дает основания для назначения инвалидности.
Этим лицам было отказано в повторном назначении инвалидности.
Важным принципом в проводимых обследованиях является обеспечение прозрачности и объективности назначений инвалидности, отмена необоснованных назначений.
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