Отменена военная инвалидность еще 12 человек

Проведена очная оценка инвалидности еще 26 человек, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военной травмы, и направления которых были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности, а в документах об инвалидности которых были выявлены противоречия.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, диагноз 12 из них не дает основания для назначения инвалидности.

Этим лицам было отказано в повторном назначении инвалидности.

Важным принципом в проводимых обследованиях является обеспечение прозрачности и объективности назначений инвалидности, отмена необоснованных назначений.