В Азербайджане в 9 ресторанах выявлены нарушения

В Азербайджане выявлены факты грубого нарушения требований законодательства на девяти объектах общепита, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности.

По его данным, 15 мая было проведено 753 мониторинга на 429 объектах общепита. В ходе мониторингов выявлены факты грубого нарушения требований законодательства на девяти объектах. В связи с этим приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Агентство продовольственной безопасности расширило масштабы мониторингов объектов общепита в Баку и регионах страны.