Когда в Азербайджане снова смягчат карантин?

Наступил долгожданный день, когда в Азербайджане смягчился карантинный режим. На первоначальном этапе с 31 мая граждане могут не носить маски и респираторы на открытом воздухе. Помимо этого, возобновило работу бакинское метро. Также на территории Азербайджана возобновились междугородние и межрайонные пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом.

Учитывая, что страна находится в преддверии отпускного сезона и погода в Азербайджане становится всё жарче, отмена масочного режима на улицах является вполне разумной мерой. Тем более, что вероятность подхватить COVID-19 на свежем воздухе, по сравнению с закрытыми помещениями, намного ниже. Конечно, если человек беспокоится за своё здоровье, никто ему не будет запрещать носить маску и на улице. Надевать маску на свежем воздухе или нет стало личным выбором каждого отдельного гражданина.

Открытие метро тоже стало причиной радости населения. Из-за приостановки работы подземки на дорогах Баку часто наблюдались крупные пробки. Задержка в движении автобусов из-за загруженности магистралей приводила к высокой плотности пассажиров на автобусных остановках. Кроме того, функционирование метро благоприятно скажется на КПД работников (а значит и на экономике всей страны), так как метро позволяет почти вдвое сократить время в пути. Так что решение однозначно приветствуется со стороны граждан.

Послабление ограничений связано с тем, что в Азербайджане улучшается эпидемиологическая ситуация. На протяжении всего мая количество вылечившихся от коронавируса заметно превышало число заболевших. На сегодняшний день активных больных COVID-19 осталось чуть более 4 тысяч человек и положительная тенденция вселяет уверенность в завтрашний день.

При этом следует задасться вопросом - а как в Азербайджане удалось добиться благоприятной динамики роста числа заразившихся коронавирусом? За счёт чего всплеск заболеваемости COVID-19 (в ноябре 2020 года более 4000 человек ежедневно заражались коронавирусом) удалось свести на нет?

В первую очередь это связано с продолжающимся в стране процессом вакцинации. Увеличение количества вакцинированных граждан привело к значительному снижению суточного прироста инфицированных COVID-19. На фоне новости недельной давности о том, что в Азербайджане минимум 80% работников должны будут иметь COVID-паспорт или сертификат иммунитета, население буквально ринулось делать прививку. Это заметно отразилось на показателях вакцинации. Если раньше за сутки вакцинировалось порядка 15-20 тыс.человек, то в конце мая число привившихся уже варьировалось от 40 до 50 тыс.

Для полного возвращения к обычному образу жизни, как мы упоминали ранее, необходимо 70% привившегося населения. Есть два пути к заветному "популяционному иммунитету": либо придётся переболеть COVID-19, либо вакцинироваться. Второй вариант намного безопаснее, поскольку предполагает отсутствие риска летального исхода. Поэтому необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации для дальнейших послаблений карантинного режима.

Однако смягчение карантина вовсе не означает, что пандемии пришёл конец. Мы по-прежнему должны не забывать о мерах предосторожности от коронавируса (то бишь использование масок в закрытых помещениях и общественном транспорте, а также использование средств дезинфекции). Граждане не должны злоупотреблять отменой ограничительных мер, следует проявлять ответственность, чтобы вновь не возвращаться к строгому карантинному режиму. Давайте вместе бороться с пандемией коронавируса, и мы выиграем эту войну - ведь мы сильны вместе!

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az