В ряде больниц выявлены грубые нарушения

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана провело проверки в Саатлинской, Гаджигабульской, Гейгельской, Самухской, Билясуварской и Лянкяранской районных больницах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, материалы, собранные в связи с выявлением Агентством продовольственной безопасности Азербайджана фактов грубого нарушения технических нормативно-правовых актов в сфере продовольственной безопасности и требований в сфере организации питания пациентов в Саатлинской, Гаджигабульской, Гейгельской, Самухской, Билясуварской и Лянкяранской районных больницах, функционирующих в подчинении "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB), переданы в Генеральную прокуратуру.

Данные материалы направлены в соответствующие районные прокуратуры.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.