https://news.day.az/society/1351230.html Минздрав о сроках введения второй дозы вакцины
Минздрав о сроках введения второй дозы вакцины
"Вакцина вводится в двух дозах. Вторую дозу вакцины можно вводить до 56 дней".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Наиля Дашдамирова в своем выступлении на тему "Сертификат COVID-19".
Она отметила, что если по каким-то причинам человек не смог сделать прививку спустя 28 дней, то можно привиться позже:
"Если после первой дозы прошло 56 дней, то человек должен снова получить 1 и 2 дозы вакцины спустя 6 месяцев".
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