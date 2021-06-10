Минздрав о сроках введения второй дозы вакцины

"Вакцина вводится в двух дозах. Вторую дозу вакцины можно вводить до 56 дней".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Наиля Дашдамирова в своем выступлении на тему "Сертификат COVID-19".

Она отметила, что если по каким-то причинам человек не смог сделать прививку спустя 28 дней, то можно привиться позже:

"Если после первой дозы прошло 56 дней, то человек должен снова получить 1 и 2 дозы вакцины спустя 6 месяцев".