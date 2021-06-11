https://news.day.az/society/1351432.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лерикском районе произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана.
Отмечается, что подземные толчки мощностью 3 балла были зафиксированы в 02:39 по местному времени в 14 км к западу от станции Лянкяран.
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.
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