В Азербайджане произошло землетрясение

В Лерикском районе произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана.

Отмечается, что подземные толчки мощностью 3 балла были зафиксированы в 02:39 по местному времени в 14 км к западу от станции Лянкяран.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.