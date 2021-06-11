https://news.day.az/society/1351463.html Дорожная полиция Азербайджана предупредила пассажиров общественного транспорта
Дорожная полиция Азербайджана предупредила пассажиров общественного транспорта
Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана предупредило граждан о необходимости использования защитных масок в общественном транспорте, сообщает Day.Az со ссылкой на Управление.
В структуре напомнили, что требование о ношении защитных масок на открытом воздухе отменено: "Однако остается в силе требование об использовании масок в закрытых помещениях, в том числе в общественном транспорте. Так, в транспортных средствах, используемых в междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозках, обязательно следует находиться в защитных масках (медицинские, тканевые, респиратор и др.)".
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