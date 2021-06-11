В Баку уволен директор одной из школ

Уволена директор Бакинской средней школы № 311 Эсмира Мурадова.

В ответ на запрос АПА, Управление образования Баку заявило, что Мурадова была уволена из-за недостатков в работе, профнепригодности и ее желания уйти в отставку на основании поданного заявления, передает Day.Az.