https://news.day.az/society/1351514.html В Баку уволен директор одной из школ
В Баку уволен директор одной из школ
Уволена директор Бакинской средней школы № 311 Эсмира Мурадова.
В ответ на запрос АПА, Управление образования Баку заявило, что Мурадова была уволена из-за недостатков в работе, профнепригодности и ее желания уйти в отставку на основании поданного заявления, передает Day.Az.
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