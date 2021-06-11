Обнародовано число лиц, получивших удостоверение члена семьи шехида

"До сегодняшнего дня более 5500 человек получили удостоверения члена семьи шехида".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Фаиг Агаев на "Социальном часе".

"Может возникнуть вопрос по поводу того, с чем это число связано. Несколько человек, которые являются членами семьи шехида, хотят получить этот статус, и мы немедленно удовлетворяем эти запросы и выдаем им удостоверения в соответствии с законом", - отметил он.