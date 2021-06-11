https://news.day.az/society/1351528.html Милли Меджлис принял во втором чтении изменения о параметрах определения инвалидности
Милли Меджлис принял во втором чтении изменения о параметрах определения инвалидности
В Азербайджане устанавливаются новые параметры определения инвалидности.
Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью".
Согласно предлагаемому изменению, инвалидность будет устанавливаться в зависимости от степени нарушения функций человеческого организма.
Так, нарушение 30-60 процентов функций организма будет соответствовать III группе инвалидности, 60-80 процентов - II группе, 80-100 процентов - I группе инвалидности.
После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.
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