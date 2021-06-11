https://news.day.az/society/1351542.html Обнародовано число детей, усыновленных в Азербайджане в этом году
Обнародовано число детей, усыновленных в Азербайджане в этом году
"В этом году в Азербайджане был усыновлен 41 ребенок".
Как сообщает Day.Az, об этом на передаче "Социальный час" сказал заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Фаиг Агаев.
Он отметил, что обращения для усыновления составляются в электронном порядке: "После этого осуществляются соответствующие процедуры, проводится оценивание на местах. Устанавливается степень соответствия ребенка семье, определяется социальное положение семьи. Это делается для того, чтобы в дальнейшем, после усыновления ребенок был счастлив в этой семье".
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