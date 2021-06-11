Обнародовано число детей, усыновленных в Азербайджане в этом году

"В этом году в Азербайджане был усыновлен 41 ребенок".

Как сообщает Day.Az, об этом на передаче "Социальный час" сказал заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Фаиг Агаев.

Он отметил, что обращения для усыновления составляются в электронном порядке: "После этого осуществляются соответствующие процедуры, проводится оценивание на местах. Устанавливается степень соответствия ребенка семье, определяется социальное положение семьи. Это делается для того, чтобы в дальнейшем, после усыновления ребенок был счастлив в этой семье".