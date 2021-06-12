https://news.day.az/society/1352011.html Будет ли карантин в 2022 году? - прогноз главного инфекциониста Азербайджана
Будет ли карантин в 2022 году? - прогноз главного инфекциониста Азербайджана
Возможно, со следующего года в ситуации с коронавирусом наступит перелом, и инфекция будет проявляться локально в отдельных регионах.
Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в осенне-зимний период наблюдается некоторый рост инфекционных заболеваний. К этому времени число вакцинированных возрастет, после чего будет принято решение по ситуации.
Возможно, со следующего года в ситуации с коронавирусом наступит перелом, и инфекция будет проявляться локально в отдельных регионах, считает Эйвазов.
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