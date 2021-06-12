Свадьба в известном ресторане в Баку

В Азнете появились кадры свадебного торжества, а также распространилась информация о проведении двух свадеб в один день в ресторане Mona Liza в Баку. В ходе проведенного сотрудниками Наримановского РУП расследования, факт нашел свое подтверждение.

Об этом Day.Az сообщил начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

"Выяснилось, что вчера с 19:00 до 22:30 с участием небольшого числа гостей состоялось свадебное торжество в ресторане Mona Liza. В отношении владельца ресторана Шамси Шыхыева и администратора Мусы Балазаде были составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы на 4 тыс. манатов", - сообщил Э.Захидов.