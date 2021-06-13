https://news.day.az/society/1352111.html В Азербайджане впервые родились пятерняшки - ФОТО
В Азербайджане впервые родились пятерняшки - ФОТО
В Азербайджане впервые родились пятерняшки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, сегодня в одной из частных клиник 29-летняя Ламия Муршудли стала матерью.
Четверо из появившихся на свет детей - мальчики: двое весом 1 100 г каждый, остальные - 1 000 г, 845 г и одна девочка - 1 200 г.
Малыши появились на свет на 29-й неделе беременности под контролем гинекологов Ондера Тулумбаджи и Эмина Хагвердиева.
По предварительной информации, состояние здоровья матери и новорожденных в норме.
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