https://news.day.az/society/1353190.html В Азербайджане введут онлайн-очереди в салоны красоты и парикмахерские
В Азербайджане введут онлайн-очереди в салоны красоты и парикмахерские
В парикмахерских и салонах красоты должна быть внедрена система онлайн-очереди.
Как сообщает Day.Az, это отражено в "Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных сферах торговли и услуг, офисах".
В документе отмечается, что до и после рабочих процессов в парикмахерских и салонах красоты в обязательном порядке следует мыть руки.
Кроме того, парикмахеры и лица, работающие с ними в указанной сфере, должны носить соответствующую форму. Во время обслуживания каждого клиента должен использоваться отдельный фартук; сотрудники и клиенты должны использовать медицинскую маску.
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