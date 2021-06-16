В Азербайджане введут онлайн-очереди в салоны красоты и парикмахерские

В парикмахерских и салонах красоты должна быть внедрена система онлайн-очереди.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных сферах торговли и услуг, офисах".

В документе отмечается, что до и после рабочих процессов в парикмахерских и салонах красоты в обязательном порядке следует мыть руки.

Кроме того, парикмахеры и лица, работающие с ними в указанной сфере, должны носить соответствующую форму. Во время обслуживания каждого клиента должен использоваться отдельный фартук; сотрудники и клиенты должны использовать медицинскую маску.