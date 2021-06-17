Сегодня пройдут очередные экзамены для учащихся 9-х классов

Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 закончится режим пропуска. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются.

Ожидается, что в экзаменах, которые пройдут в Бинагадинском, Сабунчинском, Пираллахинском районах Баку, а также в Самухском, Шамкирском, Гахском, Джалилабадском (2 часть), Физулинском, Кюрдамирском, Губинском (2 часть) и Нефтчалинском районах, примут участие 22698 учащихся.

В целях предотвращения массового скопления людей и тесного контакта для участников экзамена определено разное время входа в экзаменационное помещение, которое указано в пропускном листе участника экзамена. Явиться к зданию рекомендуется в указанное в пропускном листе время.

Участники должны явиться на экзамен в медицинской маске и использовать ее правильно (полностью закрывая нос, рот и челюсть). Снятие маски запрещено и должно использоваться на протяжении всего процесса (режим пропуска, время экзамена, выход из здания).

Напомним, что в городах и районах, где 16-17 июня пройдут экзамены, всего выделено 225 экзаменационных зданий, 3600 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 225 общих руководителей экзаменов, 600 руководителей экзаменов, 4524 преподавателя, 450 сотрудников режима пропуска (охраны), 225 представителей зданий.