Расписание телеуроков на 17 июня

Обнародовано расписание телеуроков для школьников на 17 июня в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке Министерства образования на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, передает Day.Az.

Кроме того, их можно посмотреть на YouTube-канале ведомства, в аккаунте видеоуроков в Facebook, а также на странице телеканала Təhsil.