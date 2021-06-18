https://news.day.az/society/1353619.html МЧС о пожаре в Нагорном парке
МЧС о пожаре в Нагорном парке
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в поселке Баилово Сабаильского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту возгорания были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства.
По предварительным данным, в результате пожара сгорела сухая трава и кустарник на площади около 500 м2. В результате оперативного вмешательства пожарных пожар был потушен за короткое время.
Прилегающие территории были защищены от огня.
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