МЧС о пожаре в Нагорном парке

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в поселке Баилово Сабаильского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту возгорания были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства.

По предварительным данным, в результате пожара сгорела сухая трава и кустарник на площади около 500 м2. В результате оперативного вмешательства пожарных пожар был потушен за короткое время.

Прилегающие территории были защищены от огня.