https://news.day.az/society/1353981.html Тяжелое ДТП в Баку - три человека пострадали - ФОТО - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Баку - три человека пострадали - ФОТО - ВИДЕО
В Гарадагском районе Баку столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали три человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на 45-м километре магистрали Баку-Алят.
Легковой автомобиль марки Hyundai столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате три человека получили ранения и были госпитализированы в Ширванскую больницу.
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