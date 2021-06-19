Тяжелое ДТП в Баку

В Гарадагском районе Баку столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали три человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на 45-м километре магистрали Баку-Алят.

Легковой автомобиль марки Hyundai столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате три человека получили ранения и были госпитализированы в Ширванскую больницу.