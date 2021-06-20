https://news.day.az/society/1354251.html Тяжелое ДТП на дороге Новханы-Масазыр, есть пострадавшие – ФОТО
Тяжелое ДТП на дороге Новханы-Масазыр, есть пострадавшие – ФОТО
В Абшеронском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на дороге Новханы-Масазыр вблизи соленого озера автомобиль "Opel" при обгоне столкнулся с другим автомобилем той же марки. При аварии пострадали водитель и пассажир.
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