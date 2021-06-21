В Национальном совете по телевидению и радио (НСТР) уточнили, может ли интернет-телевидение работать без лицензии.

В ответ на запрос АПА в НСТР сообщили, что законопроект "О СМИ" должен сократить, а не увеличить количество лицензий в сфере теле- и радиовещания. Так, согласно действующему законодательству, Совет выдает 11 видов лицензий, но согласно новому законопроекту их количество снизится до 10, и среди этих лицензий нет лицензии на интернет-телевидение или интернет-радиовещание, передает Day.Az.

"В настоящее время существует ряд интернет-теле- и радиоканалов, которые обратились в Совет с просьбой быть представленными и лицензированными в пакетах операторов кабельного телевидения, IPTV и OTT. Однако мы не можем рассматривать этот вопрос, потому что этого не позволяет законодательство. Если новый законопроект будет принят, мы дадим этим каналам лицензию на платформенное вещание и позволим им вести вещание в среде, не требующей кабельного телевидения, IPTV, OTT и других частотных и спутниковых ресурсов".

Утверждается, что интернет-телевидение или радиоканалы, которые не желают получать лицензию в качестве вещателя платформы или не соответствуют установленным требованиям, могут продолжать свою деятельность. Однако они не будут признаны в качестве субъектов СМИ и не будут включены в реестр СМИ.