https://news.day.az/society/1354733.html В Азербайджане проверяют соблюдение правил карантина в местах религиозного поклонения
В Азербайджане проверяют соблюдение правил карантина в местах религиозного поклонения
В местах религиозного поклонения Азербайджана проводятся мониторинги соблюдения правил карантинного режима в связи с пандемией.
Об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что правила соблюдаются во всех местах религиозного поклонения, как в мусульманских, христианских и еврейских святилищах, так и в местах, относящихся к другим религиям.
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