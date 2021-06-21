В Азербайджане проверяют соблюдение правил карантина в местах религиозного поклонения

В местах религиозного поклонения Азербайджана проводятся мониторинги соблюдения правил карантинного режима в связи с пандемией.

Об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что правила соблюдаются во всех местах религиозного поклонения, как в мусульманских, христианских и еврейских святилищах, так и в местах, относящихся к другим религиям.