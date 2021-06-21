https://news.day.az/society/1354781.html Сильный пожар в многоэтажке в Баку - ВИДЕО
Сильный пожар в многоэтажке в Баку - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку, в многоэтажном жилом здании вспыхнул сильный пожар .
Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в соцсетях.
На место происшествия привлечены сотрудники и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.
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