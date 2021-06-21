Сильный пожар в многоэтажке в Баку

В Ясамальском районе Баку, в многоэтажном жилом здании вспыхнул сильный пожар .

Как передает Day.Az, соответствующие видеокадры распространились в соцсетях.

На место происшествия привлечены сотрудники и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.