В селах Агдама близ освобожденных территорий продолжаются посевные работы

В селах Агдама, близко расположенных к освобожденным от оккупации территориям, и вдоль бывшей линии соприкосновения в нынешнем году продолжаются посевные работы. Карабахские фермеры здесь занимаются орошением посевов, выращивают и собирают урожай.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала на хлопковых полях фермеров в селе Мирашелли Агдамского района, понаблюдала за заготовкой кормов на зиму, передает Day.Az.

Фермер Ильгар Гасымов сообщил, что после освобождения земель от оккупации он спокойно занимается растениеводством на этих территориях.

"Раньше нам было трудно возделывать землю. Армяне часто подвергали нас обстрелу, и мы рисковали своими жизнями. Теперь мы спокойно занимаемся сельским хозяйством. Хочу выразить огромную благодарность главе государства и армии за победу, за то, что враг изгнан с наших земель", - сказал Гасымов.

Тракторист Мансур Ибрагимов вспоминает, что раньше во время сельскохозяйственных работ азербайджанских фермеров обстреливали армяне.

"Раньше здесь было невозможно заниматься сельским хозяйством. Армяне обстреливали нас. Теперь ситуация изменилась: противник побежден, и мы спокойно занимаемся растениеводством", - сказал Ибрагимов.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж Trend TV из сел Агдама.