Процесс вакцинации против коронавируса будет повторяться каждые 6-7 месяцев, что является логическим следствием эффективности препарата.

Как передает Day.Az, об этом в эфире передачи İşgüzar səhər ("Деловое утро") на телеканале ARB 24 сказал врач Васиф Исмаил.

Он считает, что с медицинской точки зрения вакцинацию против коронавируса нужно периодически повторять.

"Исследования показали, что в течение шести месяцев после вакцинации или перенесенной инфекции уровень антител в крови значительно снижается. Поэтому будут вводиться третья и четвертая дозы вакцины против COVID-19. Причина, по которой этот вопрос до сих пор мало обсуждался, связана с проверкой эффективности прививки", - сказал медик.