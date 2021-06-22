В Баку будут проложены гибридные зеленые коридоры

"В соответствии с генеральным планом за основу была взята очистка берегов озер, создание там условий для поселения, расширение и повышение доступности общественного транспорта, создание велосипедных дорожек".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на программе "Час эксперта" сказала заведующий сектором Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Айтадж Акберли.

По ее словам, с увеличением численности населения возрастает потребность в общественном транспорте.Согласно генеральному плану, предусматривается прокладка гибридных зеленых коридоров. Это будут полосы, состоящие из зелени, возобновляемой энергии, общественного транспорта и объединяющие несколько зон города. Эти гибридные зеленые коридоры создадут своеобразную связь с несколькими подцентрами, которые предусмотрены в Баку. Это также сыграет непосредственную роль в увеличении количества зеленых насаждений, - отметила А.Акберли.