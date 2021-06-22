https://news.day.az/society/1355087.html 85 процентов жилых комплексов Баку будут обеспечены канализационной сетью--> -->
85 процентов жилых комплексов Баку будут обеспечены канализационной сетью
"Канализационная сеть Баку слабая".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на программе "Час эксперта" сказала заведующий сектором Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Айтадж Акберли.
По ее словам, в рамках Генерального плана предусматривается полное обеспечение канализационной сетью 85 процентов жилых комплексов:
"Намечены различные мероприятия и цели. Сюда входит отделение от дождевых стоков, вторичное использование воды, предотвращение сброса сточных вод в море".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре