После мониторингов станет ясно, кому и на каких условиях будут выдавать 190 манатов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Sonxeber.az заявил экономический эксперт Эльмир Сафарли.

"Это проект по поддержке занятости в Азербайджане. Он будет основан на приоритетных факторах, определенных Министерством труда и социальной защиты. Для этого будет создана специальная рабочая группа. Она выяснит уровень доходов населения и определит сумму, которая будет выделена на этот проект. Будет проведен мониторинг рабочих мест граждан, членов семьи, а также доходов на душу населения. После этого станет ясно, кому полагается 190 манатов.

Помимо 190 манатов, Всемирный банк выделил средства компаниям, пострадавшим от пандемии. Процесс будет происходить таким образом, чтобы оказать помощь компаниям, которые больше всего пострадали во время пандемии. Главный критерий - выплаты физическим лицам", - сказал эксперт.