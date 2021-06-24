Активное участие в вакцинации от COVID-19 позволит вернуться к прежней жизни

Активное участие в вакцинации от COVID-19 будет способствовать возвращению к прежней жизни, сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, разрешение на проведение в Азербайджане торжественных церемоний (свадеб, помолвок и дней рождения) с первого июля связано со снижением уровня инфицирования коронавирусом.

"Продолжающаяся вакцинация также способствовала уменьшению числа случаев инфицирования, поэтому был отменен ряд ограничений в рамках карантинного режима", - сказала Гусейнова.

При этом депутат считает, что положительная динамика, достигнутая благодаря принимаемым Азербайджанским государством системным мерам, не должна успокаивать.

"Необходимо соблюдать правила карантина, чтобы сохранить положительные итоги принятых мер", - отметила она.

По словам Гусейновой, решение о том, что участники торжественных церемоний обязаны иметь COVİD-паспорт, свидетельствует о том, что люди должны вакцинироваться.

"Все должны пройти вакцинацию, активнее участвовать в этом процессе, чтобы вернуться к прежней жизни", - сказала Гусейнова.