Меняется содержание брачного договора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Семейный кодекс, которые были обсуждены в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в брачный договор также могут быть включены условия о медиации. В Семейный кодекс включена новая статья 7-1, касающаяся регулирования споров, возникающих из семейных отношений.

Согласно проекту, споры, возникающие из семейных отношений, могут быть решены путем медиации.

Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.