https://news.day.az/society/1355953.html Меняется содержание брачного договора
Меняется содержание брачного договора
Меняется содержание брачного договора.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Семейный кодекс, которые были обсуждены в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, в брачный договор также могут быть включены условия о медиации. В Семейный кодекс включена новая статья 7-1, касающаяся регулирования споров, возникающих из семейных отношений.
Согласно проекту, споры, возникающие из семейных отношений, могут быть решены путем медиации.
Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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