Названо количество произведенных в этом году в Азербайджане медицинских масок

В январе-июне 2021 года в Азербайджане произведено 13,9 млн медицинских масок, что в годовом сравнении в 4 раза больше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Госкомстата.

В июне в стране было произведено 1,5 млн. медицинских масок, что на 42,3% меньше, чем в мае.

Отметим, на 1 июля запасы медицинских масок в стране составляют 2,5 млн. единиц.