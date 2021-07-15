https://news.day.az/society/1361853.html Названо количество произведенных в этом году в Азербайджане медицинских масок
Названо количество произведенных в этом году в Азербайджане медицинских масок
В январе-июне 2021 года в Азербайджане произведено 13,9 млн медицинских масок, что в годовом сравнении в 4 раза больше.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Госкомстата.
В июне в стране было произведено 1,5 млн. медицинских масок, что на 42,3% меньше, чем в мае.
Отметим, на 1 июля запасы медицинских масок в стране составляют 2,5 млн. единиц.
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